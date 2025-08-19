В маршрутном автобусе Тольятти водитель необоснованно требовал оплату проезда за малолетних детей

Я нашел ошибку
Главные новости:
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
Будьте внимательны и осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните 112.
Ночью 20 августа в северных районах Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
И ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн.руб. (из федерального бюджета – 19,58 млн.руб., из регионального – 2,67 млн.руб.).
САТОБ стал в 2025 году участником нацпроекта «Семья»
Леонид Слуцкий: около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей.
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ
Владимир является ведущим артистом театра драмы, постоянно занят в текущем репертуаре, пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики.
Заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве»
Документ направлен на развитие системы непрерывного профессионального развития медицинских кадров региона, повышение квалификации среднего медицинского персонала и укрепление кадрового потенциала отрасли.
Минздрав СО подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер
На занятие приглашают всех желающих.
Центр поиска пропавших людей региона проведет полевое практическое занятие
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.41
EUR 94.09
0.38
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В маршрутном автобусе Тольятти водитель необоснованно требовал оплату проезда за малолетних детей

19 августа 2025 16:20
169
И грубо вел себя по отношению к пассажирам.

Следователями СК СО по информации из соцмедиа организована доследственная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг при организации пассажирских перевозок.

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается о том, что в маршрутном автобусе Тольятти водитель необоснованно требует оплату проезда за малолетних детей, грубо ведет себя по отношению к пассажирам. Также указывается на то, что в ходе конфликта с пассажиркой он намеренно резко затормозил, в результате чего женщина ударилась головой о лобовое стекло, из-за чего ей понадобилась медицинская помощь.

По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СКР СО Михаила Ламонова организована доследственная проверка, в рамках которой будет опрошен представитель компании-перевозчика, а также водитель и пассажиры автобуса, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, проведены другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Тольятти

