В маршрутном автобусе Тольятти водитель необоснованно требовал оплату проезда за малолетних детей

169

Следователями СК СО по информации из соцмедиа организована доследственная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг при организации пассажирских перевозок.

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается о том, что в маршрутном автобусе Тольятти водитель необоснованно требует оплату проезда за малолетних детей, грубо ведет себя по отношению к пассажирам. Также указывается на то, что в ходе конфликта с пассажиркой он намеренно резко затормозил, в результате чего женщина ударилась головой о лобовое стекло, из-за чего ей понадобилась медицинская помощь.



По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СКР СО Михаила Ламонова организована доследственная проверка, в рамках которой будет опрошен представитель компании-перевозчика, а также водитель и пассажиры автобуса, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, проведены другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.