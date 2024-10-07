В Куйбышевском районе Самары в ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика пострадала женщина

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В Самаре организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей.

В соцмедиа размещена информация о том, что 7 октября 2024 года в Куйбышевском районе города Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП пострадала женщина, которая госпитализирована, ей оказывается вся необходимая помощь.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары организована доследственная проверка, в рамках которой будут назначены первоначальные судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, а также выполнены другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО