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В Куйбышевском районе Самары в ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика пострадала женщина

7 октября 2024 18:54
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Организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей.

В Самаре организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей.

В соцмедиа размещена информация о том, что 7 октября 2024 года в Куйбышевском районе города Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП пострадала женщина, которая госпитализирована, ей оказывается вся необходимая помощь.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары организована доследственная проверка, в рамках которой будут назначены первоначальные судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, а также выполнены другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:    пресс-служба СУ СКР СО

Теги: ДТП Самара

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