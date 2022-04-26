В колонию отправятся аферисты, обманувшие сидевшего на параде рядом с Путиным ветерана

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Измайловский суд Москвы приговорил к 4 и 5 годам колонии двух телефонных мошенников, выманивших у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Приговором Измайловского районного суда Алимирзаеву назначено 4 года лишения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Конькову назначено назначение в виде 5 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.

Конькова суд признал виновным в четырех аферах, Алимирзаева – в двух. Оба признали вину только в одном эпизоде мошенничества - в отношении ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с президентом Владимиром Путиным на параде в честь Дня Победы.

Как следует из материалов дела, мошенничество было совершено в мае 2021 года по распространенному сценарию: домой 96-летнему фронтовику Василию Пронину позвонил мнимый полицейский, который рассказал об "участившихся случаях мошенничества в отношении пенсионеров".

Коньков убедил его снять с банковского счета и передать сообщнику 400 тысяч рублей - якобы для поимки преступников. Пронин снял деньги, вернулся домой "и по указанию злоумышленников выбросил их с балкона своей квартиры в указанное соучастниками место".

Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям в отношении еще трех пенсионеров, которых они обманули суммарно на 700 тысяч рублей.

Фото: pixabay