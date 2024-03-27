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В Кинеле женщина предстанет перед судом за мошенничество при получении социальных выплат

Следственным отделом Кинеля завершено расследование уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении двух преступлений по статье "Мошенничество".

С 2018 года по 2022 год обвиняемая предоставила в районное подразделение центра социального обслуживания населения недостоверные сведения о приобретении оборудования по бизнес-плану предпринимательского проекта: Типография «Полиграфия», необходимого для осуществления типографских услуг, получив социальную выплату в размере более 300 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО