В Камышлинском районе у подозреваемого в браконьерстве изъяли охотничье ружье и автомобиль «Нива»

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14 октября в ходе проведения постоянного рейда на территории охотничьего угодья в Камышлинском районе сотрудники Северного территориального отдела департамента охоты и рыболовства СО обнаружили автомобиль ВАЗ-213100, который двигался по грунтовой дороге возле леса. По следам автомобиля были обнаружены шкуры и внутренние органы незаконно добытых двух кабанов.

Следуя по следам автомобиля, отчётливо видимым на размытой дождём дороге, сотрудники департамента прибыли к одной из деревень, где и обнаружили разыскиваемый автомобиль.

С целью проверки полученной информации, специалисты охотнадзора незамедлительно связались с дежурной частью местного отдела полиции для проверки информации и расследования факта браконьерства.

В результате осмотра транспортных средств, принадлежащих подозреваемым в незаконной охоте, а также хозяйственных построек, обнаружены следы, свидетельствующие о незаконной добыче кабанов.

По факту незаконной охоты сотрудники полиции изъяли автомобиль ВАЗ-213100, охотничье ружье “Сайга-12С”, 22 патрона и охотничий нож. Проводится соответствующая проверка, сообщает пресс-служба департамента охоты и рыболовства Самарской области

Фото: freepik.com