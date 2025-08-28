В исправительную колонию №5 УФСИН СО не попали запрещенные предметы

84

В проходном коридоре контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №5 УФСИН России по Самарской области сотрудники учреждения предотвратили попытку незаконной передачи запрещённых предметов.

При досмотре продовольственной передачи гражданина Н., прибывшего к осужденному Ч., в полиэтиленовом пакете с конфетами «карамель» ухищрённым способом были спрятаны наркотические вещества белого цвета.

В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации канала доставки наркотических средств в исправительное учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО