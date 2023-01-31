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В Хворостянском районе мать-должница проведет двое суток под арестом за неуплату алиментов

31 января 2023 14:22
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За время пока женщина уклонялась от исполнения своих обязательств у нее образовалась задолженность в размере свыше 400 тысяч рублей.

В Хворостянском районе Самарской области мать-должница проведет двое суток под арестом за неуплату алиментов. За время пока женщина уклонялась от исполнения своих обязательств у нее образовалась задолженность в размере свыше 400 тысяч рублей.

Многодетную мать лишили родительских прав в прошлом году. Женщина, упустив возможность встать на путь исправления и вернуть детей, продолжала вести асоциальный образ жизни и игнорировать решение суда о выплате алиментов.

Исполнительное производство в отношении женщины было возбуждено по месту жительства – в отделении судебных приставов Хворостянского района Самарской области. Сотрудник Службы неоднократно призывал должницу вспомнить о своих обязательствах, однако это не стало поводом переосмыслить семейные ценности. Судом женщине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов.

Матери было вручено постановление о направлении к месту отбывания наказания, однако от обязательных работ она уклонилась. 

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 2 суток ареста. Должнице предстоит переосмыслить свое отношение к уплате алиментов, в противном случае ее ждет уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

 

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