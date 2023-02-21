В городе Самаре бывший директор «Фонда капитального ремонта» брал взятки строительными материалами

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего генерального директора некоммерческой организация «Фонд капитального ремонта» и двоих директоров обществ с ограниченной ответственностью. Они подозреваются в совершении преступлений по статьям "Дача взятки" и "Получение взятки".

"В 2022 году директор Фонда получил от директоров двух обществ с ограниченной ответственностью взятки в виде строительного материала – кирпича керамического, стоимостью более 485 тысяч рублей и керамогранитной плитки, стоимостью более 320 тысяч рублей, за совершение действий, входящих в его полномочия - даче указаний на выплату авансовых платежей по заключенным между Фондом и ООО договорам на производство работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и общее покровительство юридических лиц при заключении с ними договоров и принятии работ по капитальному ремонту Фондом", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время директор Фонда находится под стражей, в отношении одного директора общества с ограниченной ответственностью судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении еще одного директор ООО – подписка о невыезде.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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