Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 81% из них трудоустраиваются в учреждения здравоохранения Самарской области.
Медколледж имени Нины Ляпиной в Самаре ежегодно выпускает около 900 специалистов
Специалисты этих подразделений обеспечивают сопровождение в период  беременности и организуют профилактические мероприятия.
В Самарской области работают 55 женских консультаций  в медицинских учреждениях
В 2023 году телеуправляемый комплекс впервые обследует подземные коммуникации ПАО «Т Плюс» в Тольятти.
В 2023 году «Т Плюс» обследует тепловые сети Самарской области с помощью робота-диагноста
Регион представили 35 учащихся вузов.
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
А давали взятки два директора обществ с ограниченной ответственностью.
В городе Самаре бывший директор «Фонда капитального ремонта» брал взятки строительными материалами
Главная задача операции – максимально снизить риск возникновения пожаров в жилом секторе зимой.
В частном жилом секторе Тольятти прошла операция «Отопление» - 2023
Тех профессионалов, от которых зависят комфорт и безопасность каждого пассажира.
В Самаре наградили ведущих специалистов отрасли общественного транспорта и ветеранов
В связи с проведением патриотического мероприятия «Слава защитникам Отечества».
В Самаре 22 февраля будет ограничено движение транспорта
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.72
EUR 79.13
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
В частном жилом секторе Тольятти прошла операция «Отопление» - 2023
Самарцев приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В городе Самаре бывший директор «Фонда капитального ремонта» брал взятки строительными материалами

21 февраля 2023 17:37
107
А давали взятки два директора обществ с ограниченной ответственностью.

Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего генерального директора некоммерческой организация «Фонд капитального ремонта» и двоих директоров обществ с ограниченной ответственностью. Они подозреваются в совершении преступлений по статьям "Дача взятки" и "Получение взятки".

"В 2022 году директор Фонда получил от директоров двух обществ с ограниченной ответственностью взятки в виде строительного материала – кирпича керамического, стоимостью более 485 тысяч рублей и керамогранитной плитки, стоимостью более 320 тысяч рублей, за совершение действий, входящих в его полномочия - даче указаний на выплату авансовых платежей по заключенным между Фондом и ООО договорам на производство работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и общее покровительство юридических лиц при заключении с ними договоров и принятии работ по капитальному ремонту Фондом", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.  

В настоящее время директор Фонда находится под стражей, в отношении одного директора общества с ограниченной ответственностью судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении еще одного директор ООО – подписка о невыезде.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

 

Фото:  ru.freepik.com

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всего были переданы более 1 миллиона 700 тысяч рублей.
21 февраля 2023, 14:31
В Самарской области индивидуальный предприниматель за взятку врачу-патологоанатому получал сведения об умерших
Всего были переданы более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Закон
176
19 февраля в квартире дома в Красноярском районе Самарской области обнаружено тело 75 - летней женщины, с колото-резаными ранениями тела.
19 февраля 2023, 14:27
В Красноярском районе задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве своей жены
19 февраля в квартире дома в Красноярском районе Самарской области обнаружено тело 75 - летней женщины, с колото-резаными ранениями тела. Криминал
523
В одном из домов в поселке Ягодное были найдены тела мужчины и его супруги с множественными ножевыми ранениями.
17 февраля 2023, 20:47
35-летний житель села Ягодное, обвиняемый в убийстве супружеской пары и кражах, предстанет перед судом 
В одном из домов в поселке Ягодное были найдены тела мужчины и его супруги с множественными ножевыми ранениями. Закон
822
В центре внимания
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
21 февраля 2023  13:47
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
182
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
21 февраля 2023  13:15
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
192
Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.
20 февраля 2023  19:04
Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
424
Глава региона подчеркнул, что по всем предложениям региона Министерством были даны конкретные поручения.
20 февраля 2023  17:36
Расчистка рек, берегоукрепление и ликвидация объектов накопленного вреда: Дмитрий Азаров встретился с Главой Минприроды РФ
416
Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве.
20 февраля 2023  14:48
Третья очередь ОЭЗ «Тольятти» и создание кластера беспилотной авиации: Дмитрий Азаров провел встречу с главой Минэконома РФ Максимом Решетниковым
1876
Весь список