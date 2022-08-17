Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году активисты партии передают школьные наборы учащимся не только в России, но и на Донбассе и освобождённых территориях.
«Единая Россия» помогла подготовить уже более 50 тысяч школьников к 1 сентября в рамках акции «Собери ребёнка в школу»
Суд вынес ему приговор за кражу с дачных участков.
В Похвистнево "отсидевший" 20 лет мужчина вновь оказался за решеткой
Самолет стал пятым по счету бортом, оснащенным новыми двигателями НК-32 серии 02 с улучшенными характеристиками.
«ОДК-Кузнецов» поставила двигатели для пятого борта Ту-160М
Там же пройдет фотовыставка «Крылья Советов – 80», на которой представлены кадры из клубной истории. 
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев проведет автограф-сессию на стадионе «Солидарность Самара Арена»
Следствием выявлено 8 эпизодов преступной деятельности обвиняемого, общая сумма полученных денежных средств составила более 228 тысяч рублей.
Бывший заместитель начальника ИК-5 ответит перед судом за получение взяток
Возбуждено уголовное дело.
В Челно-Вершинском районе лишенный прав мужчина вновь сел за руль пьяным
Расскажут, как связаны с нашим городом кинозвёзды Эльдар Рязанов, Андрей Миронов, Василий Шукшин, Елена Санаева, Ольга Остроумова и др.
Музей Эльдара Рязанова приглашает на пешеходную экскурсию «Звёзды кинематографа в Самаре»
Координатор партпроекта «Новая школа» Светлана Ильина убедилась, что образовательные учреждения сел Надеждино и Орловка примут учеников 1 сентября.
В Кошкинском районе проверили готовность школ к началу нового учебного года
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.42
0.05
EUR 62.36
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«РКС-Самара»: начался сезон арбузов и огурцов в канализации
Музей Эльдара Рязанова приглашает на пешеходную экскурсию «Звёзды кинематографа в Самаре»
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Челно-Вершинском районе лишенный прав мужчина вновь сел за руль пьяным

17 августа 2022 11:14
128
Возбуждено уголовное дело.

В ходе патрулирования Челно-Вершинского района сотрудникам Госавтоинспекции от местных жителей поступила информация о том, что по дороге селе Озерки движется автомобиль «Лада Гранта», водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения. Через непродолжительное время полицейские остановили отечественную малолитражку. За рулем находился 26-летний местный житель.

В ходе беседы с водителем полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах спиртного. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом.

Сотрудниками полиции было установлено, что мужчина сел за руль, будучи лишенным водительских прав. Меньше года назад он уже был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средство на срок 1 год 6 месяцев.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона нацелил ответственных руководителей на своевременное выполнение работ, от которых зависит качество жизни десятков тысяч людей из братского города. 
16 августа 2022  17:21
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и социальных объектов города Снежное ДНР
436
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
4031
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
1036
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
873
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
1372
Весь список