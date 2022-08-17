В Челно-Вершинском районе лишенный прав мужчина вновь сел за руль пьяным

128

В ходе патрулирования Челно-Вершинского района сотрудникам Госавтоинспекции от местных жителей поступила информация о том, что по дороге селе Озерки движется автомобиль «Лада Гранта», водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения. Через непродолжительное время полицейские остановили отечественную малолитражку. За рулем находился 26-летний местный житель.

В ходе беседы с водителем полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах спиртного. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом.

Сотрудниками полиции было установлено, что мужчина сел за руль, будучи лишенным водительских прав. Меньше года назад он уже был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средство на срок 1 год 6 месяцев.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО