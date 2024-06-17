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В Чапаевске мужчина обвиняется в убийстве адвоката и покушении на убийство своего брата

17 июня 2024 22:49
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В декабре 2023 года обвиняемый пришел в общежитие, где проживал его родной брат, встретил его в подъезде и в ходе ссоры из-за раздела имущества нанес ему несколько ударов ножом.

Затем злоумышленник вышел на улицу, где встретил адвоката своего брата, с которым ранее виделся, подошел к нему и также нанес несколько ударов ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В связи со своевременно оказанной медицинской помощью, жизнь брату мужчины удалось спасти.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

 

Теги: Уголовное дело

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