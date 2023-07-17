В Богатовском районе женщина оговорившая мужа предстанет перед судом

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Богатовским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы, обвиняемой по статьям "Заведомо ложный донос о совершении преступления" и "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления".

Обвиняемая, желая отомстить своему мужу, обратилась в следственный отдел с заявлением, в котором указала заведомо ложные и вымышленные ею сведения, что ее муж совершил преступление сексуального характера в отношении ее дочери – падчерицы мужчины. Кроме того, она вовлекла свою 14-летнюю дочь в совершение преступления – заведомо ложного доноса.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО