В Аэропорту «Курумоч» cамарские таможенники выявили ряд случаев ввоза наркотической травы  

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С начала года в Аэропорту «Курумоч» cамарские таможенники изъяли почти 1 кг наркосодержащих растений - травы «гармала» у пассажиров, прибывших в Самару из стран ближнего зарубежья.

В апреле и мае сотрудниками таможенного поста Аэропорт Самара в рамках выборочного контроля в «зеленом» коридоре было выявлено четыре факта незаконного перемещения через государственную границу России сушеной травы «гармала» в багаже пассажиров.

В результате проведенных экспертиз в составе представленных объектов обнаружено вещество – гармин, которое включено в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Таким образом, в действиях граждан усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьей 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда растений, содержащих наркотические средства).

Собранные материалы переданы по подследственности. Наркосодержащие растения изъяты.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни