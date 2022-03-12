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Уже судимый за грабеж тольяттинец отобрал у женщины телефон на остановке

12 марта 2022 17:59
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Молодой человек задержан.

Тольяттинка обратилась в полицию и сообщила, что ожидала на остановке автобус. Когда женщина осталась одна, к ней подошел неизвестный мужчина вырвал из рук сотовый телефон и убежал.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж и хорошо известный оперативникам 24 – летний местный житель.

Полицейские, проведя засадные мероприятия, задержали мужчину возле одного из торговых центров в Центральном районе Тольятти.

Молодой человек признал вину в содеянном и пояснил, что сотовый телефон сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста. Сотрудники полиции принимают все меры к розыску похищенного имущества, рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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