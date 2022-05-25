Участие россиян в военных действиях за рубежом и против ее интересов будет наказываться лишением свободы

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Участие граждан РФ в вооруженных действиях за пределами России и против ее интересов будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в среду в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Поправки предлагается внести в ст. 208 Уголовного кодекса РФ. Согласно документу наказание грозит за "участие гражданина РФ или постоянно проживающего в РФ лица без гражданства в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ" (при отсутствии признаков госизмены). Помимо лишения свободы, преступникам также грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет.

Переход на сторону противника

Переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия, может быть приравнен к государственной измене. Это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму в среду группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, текст документа размещен в думской электронной базе.

Согласно документу статью 275 Уголовного кодекса РФ о государственной измене предлагается дополнить новым составом преступления: "переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действии или иных действии с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация". Соответственно, за такое преступление грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Публичные призывы

Группа депутатов Госдумы в среду внесла законопроект, согласно которому публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, при наличии отягчающих обстоятельств могут повлечь лишение свободы на срок до 7 лет и штраф в размере до 2,5 млн рублей. Текст размещен в думской электронной базе.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 280.4, согласно которой призывы к таким действиям или к воспрепятствованию работе органов власти по обеспечению безопасности страны будут наказываться штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.

Если такое преступление было совершено группой лиц, с использованием служебного положения или через СМИ и интернет, то максимальный штраф составит до 1 млн рублей, а срок лишения свободы до 6 лет. В случае совершения преступления организованной группой или с угрозой применения насилия максимальный штраф составит до 2,5 млн рублей, а срок - до 7 лет.

Вербовка, обучение и финансирование наемника, его использование в военных действиях наказывается лишением свободы от 12 до 18 лет.

Участие наемника в вооруженном конфликте будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС