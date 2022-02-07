У самарца изъяли более 1200 грамм героина

165

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Самары причастен к сбыту наркотических средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" задержали мужчину в Красноглинском районе.

Героин, общей массой более 1200 грамм, полицейские обнаружили по месту проживания подозреваемого - в квартире дома на территории Красноглинского района. По словам задержанного, наркотик он планировал распространять на территории Самарской области посредством «закладок».

Возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Фото: ГУ МВД СО