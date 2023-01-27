Трое самарцев, обвиняемых в совершении тяжкого преступления в 1996 году, ответят перед судом

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Следственным отделом по Промышленному району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (в ред. от 30.07.1996 - умышленное телесное повреждение, опасное для жизни, повлекшее за собой смерть потерпевшего).

"В сентябре 1996 года обвиняемые совместно распивали спиртные напитки в квартире одного из указанных мужчин. Через некоторое время один из обвиняемых пошел к своему соседу, в подъезде он встретил другого знакомого, с которым у него произошел конфликт. После этого все трое обвиняемых пришли к обидчику своего собутыльника, взломали входную дверь в его квартиру и, действуя совместно и согласованно, нанесли мужчине множество ударов руками и ногами, по голове, шеи, туловищу и конечностям, в том числе в область расположения жизненно важных органов. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых удалось путем следственно-оперативной работы после изучения уголовного дела в аппарате следственного управления следователем – криминалистом.

Уголовное дело будет направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО