Тольяттинская автолюбительница задержана с поддельными документами

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В вечернее время, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Госавтоинспекции остановили отечественный автомобиль для проверки документов. Во время сбора административных материалов девушка-водитель предъявила инспекторам ДПС водительское удостоверение.

В ходе проверки полицейские предположили, что документ имеет признаки подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

В ходе опроса девушка признала свою вину и пояснила стражам правопорядка, что водительское удостоверение заказала через интернет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области