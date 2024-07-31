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Тольяттинку отправили под домашний арест за организацию похищения мужа

31 июля 2024 18:16
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Четверо исполнителей похищения заключены под стражу.

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти предъявлено обвинение в похищении человека местной жительнице и еще четверым местным жителям.

В июле 2024 года в многолюдном общественном месте обвиняемые, действуя между собой группой лиц по предварительному сговору, совершили похищение 33-летнего мужчины. Похищение было организовано 37-летней женой потерпевшего из-за имеющегося имущественного спора между супругами. Противоправные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, которых вызвали очевидцы инцидента, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время четверо исполнителей похищения заключены под стражу, организатору похищения суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Еще один подозреваемый в похищении человека находится в розыске.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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