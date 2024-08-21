Тольяттинке вынесен приговор за незаконный сбыт наркотических средств

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В декабре 2023 года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Жигулёвска по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков возле автомобильной заправочной станции, задержали ранее не судимую 36-летнюю безработную жительницу Тольятти, у которой при личном досмотре, в присутствии понятых, обнаружили и изъяли порошкообразное вещество, массой более 15 граммов.



Также сотрудниками полиции в ходе обыска по месту жительства задержанной было обнаружено и изъято порошкообразное вещество. Проследовав по указанным в телефоне координатам, оперуполномоченные изъяли из тайников-закладок пакетики с порошкообразным веществом, спрятанные в мандарины. Изъятое у задержанной и из тайников вещество полицейские направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Результаты экспертизы показали, что изъятое содержит наркотическое средство мефедрон, массой более 58 гр.

В ходе опроса задержанная признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что приобрела наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города Жигулёвска.



Уголовное дело было направлено в суд для принятия решения по существу.



Жигулёвский городской суд признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигурантки обвинительного приговора. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, но отсрочено до достиженияее ребенком возраста четырнадцатилетнего возраста. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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