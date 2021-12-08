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Тольяттинка и ее сожитель ответят перед судом за истязания своего малолетнего сына

8 декабря 2021 16:25
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Обвиняемая оставляла своего сына 2016 года рождения одного без присмотра в квартире с собакой бойцовской породы.

Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти завершено расследование уголовных дел в отношении местной жительницы 1976 года рождения и ее сожителя 1974 года рождения. 

"По версии следствия, в период с мая по август 2021 года обвиняемая оставляла своего сына 2016 года рождения одного без присмотра в квартире с собакой бойцовской породы. В ходе расследования уголовного дела установлено, что женщина не обеспечивала ребенку должный уход и полноценное питание, о чем свидетельствует отсутствие продуктов питания и антисанитарные условия по месту проживания. Кроме того у мальчика отсутствовали спальное место, а также предметы, предназначенные для полноценного развития", - передает пресс-служба СУ СК СО.

Установлено, что в августе 2021 года сожитель обвиняемой, являющийся биологическим отцом ребенка, систематически наносил ему побои.  У ребенка на теле зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтеки. Мать мальчика, зная о систематическом применении к последнему физической силы со стороны отца, мер к их предотвращению не принимала, в медицинские учреждения и правоохранительные органы не обращалась.

В настоящее время ребенок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Тольятти, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   СУ СК СО

 

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