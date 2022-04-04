Тольяттинец заключен под стражу за убийство знакомого

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27 марта в дежурную часть Тольятти поступила информация о том, что в городскую клиническую больницу доставлен мужчина с тяжелыми травмами. Впоследствии мужчина скончался не приходя в сознание.

В больницу мужчина был доставлен из квартиры дома по Ленинскому проспекту. В квартире полицейские обнаружили и изъяли предмет, с помощью которого возможно было совершено преступление.

"Служебная собака взяла след от квартиры и вывела на улицу к дому, где в сугробе полицейские обнаружили телефон потерпевшего, на котором были обнаружены следы пальцев рук, пригодные для идентификации. Эксперты-криминалисты установили совпадение изъятых с телефона следов с имеющимся в базе. Они принадлежали ранее неоднократно судимому за грабеж и разбой 29-летнему тольяттинцу", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В шкафу у мужчины была обнаружена одежда со следами, похожими на кровь, а также нож, которым злоумышленник, предположительно наносил травмы. Находка изъята и направлена на экспертизу.

В настоящее время СУ СКР СО в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГУ МВД СО