Я нашел ошибку
Главные новости:
Начальник УФСИН СО Алексей Климов обозначил проблемные вопросы и попросил главу региона о содействии в их решении.
Глава Самарской области совместно с представителями УФСИН определил перспективы развития учреждения
Его песни "Встанем", "Я русский" и "Мой бой" стали настоящими хитами и звучат на центральных каналах и ведущих радиостанциях России.
Путин присвоил певцу Ярославу Дронову (Shaman) звание Заслуженного артиста России
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Тольяттинец признан виновным в организации убийства по найму
Используя такие "серые" номера телефонов, мошенники могут регистрироваться в социальных сетях, сохраняя анонимность.
Мошенники используют серые сим-карты для кражи персональных данных
Конкурс проводится в целях выявления и распространения опыта лучших практик инициативного бюджетирования.
Проект школьников из Кинеля прошел во второй этап Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования
На встрече спикеры рассказали об особенностях составления технического плана в отношении жилых или нежилых помещений в многоквартирных домах в связи с их перепланировкой.
В Управлении Росреестра СО прошел семинар- совещание с кадастровыми инженерами
Мероприятие пройдет 25 июля в сквере им. Владимира Высоцкого (в границах улиц Ленинградская/Самарская/Высоцкого/Галактионовская).
В Самаре состоится городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
По оперативным материалам за отчетный период подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков  Самарской таможни возбуждено 6 уголовных дел.
Сотни килограмм наркотиков изъяты самарскими таможенниками за 1 полугодие 2024 года
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.78
-0.24
EUR 95.76
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец признан виновным в организации убийства по найму

23 июля 2024 18:26
131
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Собранные СУ СКР СО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Тольятти. Он признан виновным в совершении преступления по статье "Организация приготовления убийства по найму".

В июле 2019 года у осужденного на почве личных неприязненных отношений к своей знакомой возник преступный умысел на совершение ее убийства. Для чего мужчина обратился к гражданину, которому предложил за 2 миллиона рублей убить женщину. Злоумышленник неоднократно встречался в Тольятти с предполагаемым исполнителем преступления и обговаривал обстоятельства готовящегося преступления. Однако «несостоявшийся киллер» обратился в правоохранительные органы с сообщением о приготовлении убийства.

31 июля 2019 года «исполнитель убийства», действуя в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», сообщил осужденному о том, что им совершено убийство, после чего злоумышленник передал ему первую часть денежного вознаграждения и был задержан сотрудниками полиции. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Согласно данным сотрудников полиции, в Тольятти в 1998 году на улице Коммунальной обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями.
02 июля 2024, 18:34
В Тольятти полицейские установили личность мужчины, причастного к убийству 26-летней давности
Согласно данным сотрудников полиции, в Тольятти в 1998 году на улице Коммунальной обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Общество
668
За превышение должностных полномочий.
14 июня 2024, 23:04
Бывший руководитель департамента городского хозяйства Тольятти предстанет перед судом
За превышение должностных полномочий. Закон
2499
Он приобрел наркотики в сети Интернет и хранил для собственного употребления.
28 мая 2024, 16:24
Тольяттинец заплатит штраф в 100 тысяч рублей за незаконное хранение наркотиков
Он приобрел наркотики в сети Интернет и хранил для собственного употребления. Закон
3163
В центре внимания
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусо
23 июля 2024  13:50
Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусора
247
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды росгвардейцам за выполнение боевых задач во время специальной военной операции
23 июля 2024  13:39
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды росгвардейцам за выполнение боевых задач во время специальной военной операции
461
Врио губернатора Самарской области назначил помощника и советника
23 июля 2024  10:51
Врио губернатора Самарской области назначил помощника и советника
331
Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по догазификации
23 июля 2024  09:45
Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по догазификации региона
240
В Самаре автобусы по маршруту №5 будут следовать по новому расписанию
22 июля 2024  10:36
В Самаре автобусы №5 будут следовать по новому расписанию
441
Весь список