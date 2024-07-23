Тольяттинец признан виновным в организации убийства по найму

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Собранные СУ СКР СО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Тольятти. Он признан виновным в совершении преступления по статье "Организация приготовления убийства по найму".

В июле 2019 года у осужденного на почве личных неприязненных отношений к своей знакомой возник преступный умысел на совершение ее убийства. Для чего мужчина обратился к гражданину, которому предложил за 2 миллиона рублей убить женщину. Злоумышленник неоднократно встречался в Тольятти с предполагаемым исполнителем преступления и обговаривал обстоятельства готовящегося преступления. Однако «несостоявшийся киллер» обратился в правоохранительные органы с сообщением о приготовлении убийства.



31 июля 2019 года «исполнитель убийства», действуя в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», сообщил осужденному о том, что им совершено убийство, после чего злоумышленник передал ему первую часть денежного вознаграждения и был задержан сотрудниками полиции. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО