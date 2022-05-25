Тольяттинец, подозреваемый в убийстве своей знакомой заключен под стражу

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Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, подозреваемого по статье "Убийство".

22 мая ночью около здания центрального рынка Комсомольского района города Тольятти, было обнаружено тело женщины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных повреждений, характер которых позволял сделать вывод о совершении на погибшую наезда транспортного средства.

По подозрению в совершении преступления был задержан 54-летний мужчина, который в ходе проведения следственных действий пояснил, что давно знаком с погибшей и на протяжении длительного времени их связывали близкие отношение.

"В начале года они поссорились, после чего долгое время не общались. В день случившегося пара проводила время вместе, передвигаясь на транспортном средстве по территории города Тольятти. Далее, по версии следствия, между ними возникла ссора, в ходе которой женщина покинула машину, после чего подозреваемый совершил наезд на погибшую. В результате произошедшего женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СНР СО