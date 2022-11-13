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Тольяттинец осужден за неоднократное грубое нарушение ПДД

13 ноября 2022 21:34
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Мужчина проведет 2,5 года в колонии строгого режима.

Вступил в силу приговор водителю, обвиняемому в неоднократном грубом нарушении ПДД РФ.

Инспекторы ДПС в Тольятти для проверки документов остановили автомобиль «Volkswagen Polo». За рулем  находился 38-летний мужчина, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения.

Ранее судимый за попытку грабежа и несколько краж водитель прошел освидетельствование, по результатам которого установлено состояние опьянения и наличие в биоматериале мужчины синтетических катинонов и метаболических каннабиноидов. 

Выяснилось, что мужчина уже дважды привлекался к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. При этом назначенные судом штрафы не оплатил, водительское удостоверение в установленном порядке не сдал.

Будучи подвергнутым административному наказанию, тольяттинец" должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и, заведомо зная, что правила дорожного движения содержат запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения, умышленно нарушил данное правило. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек", сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Возбужденное уголовное дело было направлено в суд.

Судом водителю определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде судом изменена на заключение под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Сотрудники полиции обращаются к водителям и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах! Не допускать самому и не позволять другим управлять транспортным средством в состоянии опьянения!

 

Фото:  ru.freepik.com

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