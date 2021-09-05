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Суд запретил "Яндексу" и Google показывать в поисковой выдаче обозначение "Умное голосование"

5 сентября 2021 22:03
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Истцом выступает ООО "Вулинтертрейд", владеющее этим товарным знаком.

Арбитражный суд Москвы запретил операторам поисковых систем Google и "Яндекс" показывать в поисковой выдаче обозначение "Умное голосование" в качестве одного из ключевых слов поиска. Истцом выступает ООО "Вулинтертрейд", владеющее этим товарным знаком, следует из решений суда, опубликованных в картотеке 3 сентября, передает ТАСС.

"Запретить оператору поисковой системы компании Google, LLC использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска", - говорится в определении суда.

Аналогичное определение касается и запрета для "Яндекса". Ставропольская компания "Вулинтертрейд" обратилась в суд с исковым заявлением к компаниям о защите исключительных прав на товарный знак. В качестве третьего лица выступает Роскомнадзор.

Определение пока в силу не вступило и может быть обжаловано в течение месяца.

 

Фото:    PK Studio/Shutterstock/Fotodom

 

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