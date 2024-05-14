Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре идет первый этап покоса травы на городских территориях
В Самаре идет первый этап покоса травы на городских территориях
Антона Силуанова утвердили на пост министра финансов России
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
в Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
В Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
в создание двух новых производств в ОЭЗ «Тольятти» инвестируют более 6 миллиардов рублей
В создание двух новых производств в ОЭЗ «Тольятти» инвестируют более 6 миллиардов рублей
"РКС-Самара" переложили коллектор диаметром 2,5 метра под оживленной дорогой
"РКС-Самара" переложили коллектор диаметром 2,5 метра под оживленной дорогой
"Ночь музеев" в Детской картинной галерее приглашает самарцев
"Ночь музеев" в Детской картинной галерее приглашает самарцев
В России с 2025 года не будет понятия "бакалавр"
В России с 2025 года не будет понятия "бакалавр"
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.63
-0.19
EUR 98.85
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
В Самарском театре драмы в июне состоится Большой театральный фестиваль
Самара встретит Паровоз Победы
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Тольятти с 18 мая будет проходить необычное соревнование по трейлраннигу – бэкьярд

14 мая 2024 15:29
131
В Тольятти с 18 мая будет проходить необычное соревнование по трейлраннигу – бэкьярд

По сути, это ультрамарафонский бег по пересеченной местности с ежечасным преодолением круга длиной 6706 метров по грунтовому покрытию, песку, траве с подъемами и спусками. Согласно данному американскому формату соревнования, быстро завоевавшему популярность во всем мире, бегуны, которые выдержат сутки, преодолеют за это время ровно 100 миль. Каждый час дается новый старт. Те, кто не укладываются в отведенный час или не выходят на старт очередного круга, прекращают бег. После финиша круга у бегунов остается совсем немного времени на отдых. Правила соревнования достаточно жесткие – они продолжаются до тех пор, пока не останется только один спортсмен, победитель, кому и достанется главный денежный приз.

В Тольятти в прошлом году уже проводился трейловый ультрамарафон - Backyard Ultra TLT 1.0. Его победителем стал ультрамарафонец из Сызрани Александр Пучило, пробежавший 154,238 км за 23 часа. Организатором гонки выступает группа энтузиастов во главе с Романом Барышниковым. Им удалось добиться включения тольяттинского забега в мировую серию Backyard Ultra. Нынешний бэкьярд проводится в городском лесу в районе лыжной базы Центрального района, где расположится стартовый городок. 

На старт Backyard Ultra TLT 2.0 в субботу выйдут 25 мужчин и шесть женщин в возрасте от 28 до 71 года из шести регионов России. Главным фаворитом считается мастер спорта международного класса из Удмуртии, двукратный чемпион Европы в беге на 100 километров в командном зачете Алексей Белослудцев. В 2023 году он имел в самом престижном бэкьярде в России – BUT Biotropika Ultra trail показатель 36 кругов. Призовой фонд этого старта в Ленинградской области в нынешнем году достигнет одного миллиона рублей. Среди местных бегунов выделяется вице-чемпион Европы в 24-часовом беге 1993 года в командном зачете Игорь Агишев. Тольяттинец на протяжении 38-ми лет участвует в суточных забегах, что для России является уникальным достижением. Высокий результат способны показать самарские спортсмены Алексей Якошук и Антон Федоров, тольяттинцы Валентин Максимов и Иван Марьин – в предыдущем старте у них были второй и третий показатели, соответственно.

Гонка может завершиться как в воскресенье, так и в понедельник. Все зависит даже не от победителя, а от атлета, который сможет составить ему достойную конкуренцию. Рекорд России в бэкьярде в настоящее время принадлежит москвичу Ивану Заборскому и составляет 49 кругов – 328,59 км. 

 

Агентство спортивного маркетинга "СПОРТИКО"

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
103
в Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
14 мая 2024  17:33
В Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
110
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
13 мая 2024  17:35
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
395
В Самарской области стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
13 мая 2024  17:26
В Самарской области стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
436
При Администрации Самары организована работа «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
13 мая 2024  16:29
При Администрации Самары организована работа «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
423
Весь список