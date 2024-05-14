В Тольятти с 18 мая будет проходить необычное соревнование по трейлраннигу – бэкьярд

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По сути, это ультрамарафонский бег по пересеченной местности с ежечасным преодолением круга длиной 6706 метров по грунтовому покрытию, песку, траве с подъемами и спусками. Согласно данному американскому формату соревнования, быстро завоевавшему популярность во всем мире, бегуны, которые выдержат сутки, преодолеют за это время ровно 100 миль. Каждый час дается новый старт. Те, кто не укладываются в отведенный час или не выходят на старт очередного круга, прекращают бег. После финиша круга у бегунов остается совсем немного времени на отдых. Правила соревнования достаточно жесткие – они продолжаются до тех пор, пока не останется только один спортсмен, победитель, кому и достанется главный денежный приз.

В Тольятти в прошлом году уже проводился трейловый ультрамарафон - Backyard Ultra TLT 1.0. Его победителем стал ультрамарафонец из Сызрани Александр Пучило, пробежавший 154,238 км за 23 часа. Организатором гонки выступает группа энтузиастов во главе с Романом Барышниковым. Им удалось добиться включения тольяттинского забега в мировую серию Backyard Ultra. Нынешний бэкьярд проводится в городском лесу в районе лыжной базы Центрального района, где расположится стартовый городок.

На старт Backyard Ultra TLT 2.0 в субботу выйдут 25 мужчин и шесть женщин в возрасте от 28 до 71 года из шести регионов России. Главным фаворитом считается мастер спорта международного класса из Удмуртии, двукратный чемпион Европы в беге на 100 километров в командном зачете Алексей Белослудцев. В 2023 году он имел в самом престижном бэкьярде в России – BUT Biotropika Ultra trail показатель 36 кругов. Призовой фонд этого старта в Ленинградской области в нынешнем году достигнет одного миллиона рублей. Среди местных бегунов выделяется вице-чемпион Европы в 24-часовом беге 1993 года в командном зачете Игорь Агишев. Тольяттинец на протяжении 38-ми лет участвует в суточных забегах, что для России является уникальным достижением. Высокий результат способны показать самарские спортсмены Алексей Якошук и Антон Федоров, тольяттинцы Валентин Максимов и Иван Марьин – в предыдущем старте у них были второй и третий показатели, соответственно.

Гонка может завершиться как в воскресенье, так и в понедельник. Все зависит даже не от победителя, а от атлета, который сможет составить ему достойную конкуренцию. Рекорд России в бэкьярде в настоящее время принадлежит москвичу Ивану Заборскому и составляет 49 кругов – 328,59 км.

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