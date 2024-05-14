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Ректор СамГМУ провел первое заседание рабочей группы Государственной Думы РФ по новым медицинским изделиям и материалам

14 мая 2024 15:59
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Ректор СамГМУ провел первое заседание рабочей группы Государственной Думы РФ по новым медицинским изделиям и материалам

Ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов провел первое заседание рабочей группы по новым медицинским изделиям и материалам Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности. 

Заседание было посвящено обсуждению современного состояния, проблем и перспектив развития отечественного медицинского материаловедения и направления эндопротезирования. На нем участники уточнили конкретные цели и задачи, которые будет решать рабочая группа. 

На заседании  ответственный секретарь рабочей группы по новым медицинским изделиям и материалам, директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Минздрава России Андрей Николаенко рассказал о том, на каком уровне развития сегодня находится российское  медицинское материаловедение, сфера эндопротезирования. Эксперт обозначил свое видение перспектив развития этих направлений.

Об опыте в импортозамещении и производстве отечественных эндопротезов рассказал член рабочей группы по новым медицинским изделиям и материалам, генеральный директор компании «Медтэк» Андрей Ушаков. 

В ходе дискуссии также выступили директор департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко, заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, директор НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Антон Назаренко и другие.  

«Заседание рабочей группы носило характер установочного. Мы обсудили цели, задачи и ближайшие планы, определили периодичность заседаний, — прокомментировал Александр Колсанов. — Наша задача —  выявить конкретные проблемы, связанные с производством сырья для выпуска медицинских изделий, а также сформировать свои предложения по их устранению. После этого предметно обсудим все вопросы на совещании с Министерством промышленности и торговли РФ. Также совместно с Министерством планируем создать реестр медицинских производителей и медицинских материалов».

Решение создать рабочую группу по новым медицинским изделиям и материалам под руководством ректора СамГМУ Александра Колсанова было принято в феврале текущего года в ходе заседания Экспертного совета комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности. Оно  было посвящено реализации крупных проектов технологического суверенитета (мегапроектов). Инновационные разработки СамГМУ включены в дорожную карту правительственного мегапроекта технологического суверенитета по локализации производства наиболее востребованных медицинских изделий.

Рабочая группа по новым медицинским изделиям и материалам Экспертного совета Комитета ГосДумы РФ по промышленности и торговле по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности объединяет в рамках одной площадки усилия науки, вузов, министерств и ведомств, ИТ и технологических компаний с целью поиска оптимальных решений обеспечения беспрепятственного развития производства медицинских изделий для достижения технологического суверенитета в данной сфере. В состав совета вошли представители Министерства здравоохранения РФ, Росздравнадзора, ведущих НМИЦ, вузов, РАН, предприятий реального сектора экономики.

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