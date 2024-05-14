Попытка дачи взятки за прекращение таможенного досмотра в Самаре вновь не удалась

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Сотрудник Самарской таможни отказался от взятки общим размером 158 тысяч рублей, предложенной ему иностранным гражданином за не проведение таможенного досмотра в отношении оссиРтоваров c признаками двойного назначения, ввезенных в Россию без разрешительных документов.

Мужчина предложил руководителю отдела контроля за ввозом и оборотом товаров № 2 службы по Оренбургской области Самарской таможни за денежное вознаграждение выдать запчасти, отправленные на таможенный досмотр по факту отсутствия лицензии ФСТЭК. За несоблюдение запретов и ограничений на ввоз данных товаров в Россию гражданину также грозило административное наказание, от которого он попытался уйти путем подкупа.

Таможенник сообщил о данном факте в отдел по противодействию коррупции. В ходе передачи денежных средств, взяткодатель был задержан.

В настоящее время СУ СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30

п. «б», ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

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