Суд в Москве арестовал до 30 марта экс-вице-президента РЖД Акулова по делу о мошенничестве

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Мещанский суд Москвы в среду арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Акулова до 30 марта", - сказала собеседница агентства.

Акулову предъявлено обвинение в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере (часть 7 статьи 159 УК РФ).

Акулов занимал должность вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам, покинул пост 15 мая 2017 года. Сейчас он числится советником генерального директора РЖД, однако в суде назвался пенсионером.

Как пишут "Известия",Акулова заподозрили в мошенничестве с грязным бельем в поездах. Дело связано с невыполнением обязательств по контрактам на стирку белья для поездов, рассказал собеседник «Известий» 1 февраля. По информации следователей, постельное белье в поездах не стиралось в необходимом объеме, а денежные средства за прачечные услуги списывались.

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