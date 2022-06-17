Суд признал законным решение о строительстве крематория под Самарой

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Самарский областной суд 14 июня 2022 года вынес очередное решение о строительстве крематория. Прокуратура требовала признать незаконной инициативу о появлении подобного объекта в селе Хорошенькое Красноярского района. Однако служители Фемиды отказались удовлетворять заявление надзорного органа, пишет Самара-КП.

Напомним, прокуратура подала иски в суд в прошлом году. Она выступила против решения сельских депутатов о выделении земель и о строительстве кладбища и крематория в Хорошеньком. Сотрудники надзорного ведомства настаивали на том, что не была проведена необходимая экологическая экспертиза. Первый иск был отклонен. Прокуроры обратились в апелляционную инстанцию, но она оставила жалобу без удовлетворения.

Теперь надзорное ведомство пыталось оспорить решение о создании новых мест захоронения, пишет OBOZ.INFO. Однако сделать это не удалось. Между тем прокуратура еще может обжаловать постановление облсуда в вышестоящих инстанциях.