Суд оставил Долиной право собственности на квартиру, отклонив жалобу покупательницы квартиры Лурье

Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности певице Ларисе Долиной, передает РИА Новости.

"Кассационную жалобу Лурье <…> оставить без удовлетворения", — огласила решение судья.

Коллегия из тройки судей рассматривала жалобу в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку на заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной. Сама она в суд не явилась, как и Лурье.

Позже адвокат Лурье заявила, что решение будет обжаловано в Верховном суде.

