Суд оштрафовал самарского депутата Абдалкина на 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ 

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Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ депутата Самарской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Лапузин.

Публикация в телеграм-канале депутата ранее привлекала внимание как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения. Коллеги по парламенту единогласно объявили Абдалкину публичное порицание и решили пожаловаться на него в правоохранительные органы, а депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить коллегу на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти". Позже полиция составила административный протокол о дискредитации ВС РФ на Абдалкина и передала его на рассмотрение в Новокуйбышевский городской суд.

"Суд признал Абдалкина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сказал Лапузин. Он добавил, что сторона защиты депутата будет обжаловать данное решение, так как оно, по ее мнению, противоречит Конституции РФ.

В Новокуйбышевском городском суде РИА Новости заявили, что "по телефону не могут предоставить никакую информацию".

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