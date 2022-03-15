Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Марину Овсянникову, ворвавшуюся в эфир программы "Время"

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Останкинский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей Марину Овсянникову, ворвавшуюся во время прямого эфира в студию программы "Время" на Первом канале. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Кристина Явкина.

"Суд признал Овсянникову виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказала она.

Согласно материалам дела об административном правонарушении, суд назначил ей наказание не за акцию на телевидении, а за видеопризыв к участию в несанкционированных акциях протеста, который она сделала до этого. Ранее сообщалось, что после инцидента на Первом канале в отношении Овсянниковой начата доследственная проверка.

Накануне вечером во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась редактор программы Марина Овсянникова. В настоящее время она задержана.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС