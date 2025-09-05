Суд назначил актрисе Тарасовой запрет определенных действий на два месяца

77

5 сентября Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. В результате досмотра в ее чемодане обнаружили электронную сигарету с наркотическим веществом. Следствие запрашивало домашний арест для актрисы, ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»), пишут "Известия".

Суд избрал в качестве меры пресечения для актрисы Аглаи Тарасовой запрет определенных действий на два месяца. Об этом 5 сентября сообщил корреспондент «Известий».

В проведении заседания в закрытом режиме суд отказал. Гособвинение ходатайствовало о домашнем аресте.

Актриса просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий и расплакалась во время слушания.

Тарасова уточнила, что меньше чем через неделю она должна приступить к съемкам в трех проектах. Кроме того, она сообщила, что обеспечивает бабушку и дедушку и хочет видеться с ними дважды в неделю.

Помимо российского актриса имеет израильское гражданство, но, с ее слов, уезжать никуда не планирует.

Фото: freepik.com