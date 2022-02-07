Суд Москвы приступил к рассмотрению  уголовного дела в отношении Натальи Дрожжиной, Михаила Цивина

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Замоскворецкий суд Москвы в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Натальи Дрожжиной, Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия, обвиняемых в хищении имущества семьи актера Алексея Баталова. Как сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры, Дрожжина и Цивин вину не признали, Бублий признал ее частично, передает ТАСС.

"Подсудимый Бублий вину признал по ст. 202 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями частным нотариусом"), по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в совершении мошенничества группой лиц") вину он не признал", - уточнили в прокуратуре.

Защита просила вернуть дело прокурору, но суд в удовлетворении этого ходатайства отказал. "Государственный обвинитель изложил предъявленное подсудимым обвинение", - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. По версии следствия, они обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей.

Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к своему знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры. По данный следствия, нотариус изготовил договоры, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова Марии доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в Первом Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия. В результате семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.

Ранее по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной.

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