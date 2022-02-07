Я нашел ошибку
Главные новости:
Изучение данного вопроса проводили в Японии, участниками эксперимента стали 30 тыс. человек.
Названа помогающая предотвратить инсульт привычка
Оба доставлены в больницу.
В Москве два человека пострадали при падении грузового лифта в тюнинг-центре
Семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.
Суд Москвы приступил к рассмотрению  уголовного дела в отношении Натальи Дрожжиной, Михаила Цивина
Проезд по маршрутам "Самара - Конструкторская", "Самара - Зубчаниновка", "Самара - Ягодная" (независимо от расстояния) будет стоить 40 рублей.
С 1 марта в регионе может подорожать проезд в "Ласточке"
Об итогах встречи лидеры России и Франции планируют рассказать на пресс-конференции.
В Москве три часа продолжаются переговоры Путина и Макрона 
Полиция установила личность погибшего. Он является уроженцем Удмуртии 1976 года рождения.
Подорвавший банкомат в Подмосковье грабитель сдался полиции
Мужчина рассказал, что привез тело в лес, затем пошел к машине, взял лопату и начал копать.
Муж «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой показал место преступления и дал показания
Живописец работал в жанрах пейзажа, портрета, славянского фольклора.
Выставка памяти Игоря Кузнецова «Волжская Русь» открылась в Самаре
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.68
-0.37
EUR 86.52
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Суд Москвы приступил к рассмотрению  уголовного дела в отношении Натальи Дрожжиной, Михаила Цивина

7 февраля 2022 23:28
141
Семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Натальи Дрожжиной, Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия, обвиняемых в хищении имущества семьи актера Алексея Баталова. Как сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры, Дрожжина и Цивин вину не признали, Бублий признал ее частично, передает ТАСС.

"Подсудимый Бублий вину признал по ст. 202 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями частным нотариусом"), по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в совершении мошенничества группой лиц") вину он не признал", - уточнили в прокуратуре.

Защита просила вернуть дело прокурору, но суд в удовлетворении этого ходатайства отказал. "Государственный обвинитель изложил предъявленное подсудимым обвинение", - сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. По версии следствия, они обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей.

Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к своему знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры. По данный следствия, нотариус изготовил договоры, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова Марии доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в Первом Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия. В результате семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.

Ранее по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон.
7 февраля 2022  20:39
Дмитрий Азаров поручил проверить готовность системы здравоохранения региона к электронному оформлению больничных
244
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
7 февраля 2022  13:55
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
381
Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см
7 февраля 2022  13:21
Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см
291
Улицу Авроры в Самаре обираются продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой
7 февраля 2022  12:20
Улицу Авроры в Самаре обираются продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой
349
Еще 3 954 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 февраля 2022  13:31
Еще 3 954 жителей Самарской области заболели коронавирусом
606
Весь список