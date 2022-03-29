Суд арестовал бойца ММА Максима Новоселова за изнасилование 18-летней девушки в Москве

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Тушинский районный суд арестовал до 27 мая бойца смешанных единоборств Максима Новоселова, обвиняемого в избиении и изнасиловании 18-летней девушки на северо-западе Москвы, передает ТАСС.

"С учетом позиции государственного обвинителя Тушинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений против половой свободы 18-летней девушки, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 мая", - сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в ночь на 27 марта Новоселов в районе Митино избил 18-летнюю девушку, с которой познакомился днем ранее в баре, после чего изнасиловал ее. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Прокуратура Москвы контролирует ход расследования.

Новоселов в 2007 году стал чемпионом Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам. По данным из открытых источников, в 1993 году он был судим по обвинению в убийстве, а в 2012 году - за содействие наркобизнесу.