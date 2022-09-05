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Суд аннулировал лицензию СМИ у «Новой газеты»

5 сентября 2022 23:39
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Роскомнадзор выступил в качестве истца и попросил суд аннулировать регистрацию ЗАО «Новая газета».

Басманный суд Москвы аннулировал лицензию СМИ у печатной версии «Новой газеты». Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Роскомнадзор выступил в качестве истца и попросил суд аннулировать регистрацию ЗАО «Новая газета». Ведомство отметило, что оба учредителя издания отказались от своих прав в пользу другого юрлица в 2006 году, не представив в рамках закона документ с определением прав и обязанностей новых участников.

Ответчики, в свою очередь, заявили, что печатное издание зарегистрировано в 2002 году, тогда же и было выдано свидетельство о регистрации СМИ. В 2006 году был изменен учредительский состав, газета получила новое свидетельство о регистрации.

Работа «Новой газеты» была приостановлена в марте 2022 года после полученного со стороны Роскомнадзора второго предупреждения о недопустимости нарушения российского законодательства. Предупреждение вынесли в связи с публикацией материала на сайте с упоминанием организации, которая является иноагентом, соответствующая маркировка была проигнорирована изданием, сказали в Роскомнадзоре.

 

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

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