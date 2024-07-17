Студент самарского вуза, учившийся за взятки, теперь заплатит крупный штраф

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Как сообщила пресс-служба Cамарского областного суда, студент М. заочно учился в Самарском государственном экономическом университете. Однако уже со второго семестра он не посещал занятия, не ходил на производственную практику и не присутствовал на сдаче сессии. При этом студент за взятки получал зачеты и положительные оценки по различным предметам. На защиту диплома М. тоже не пошел, взяв академический отпуск.



В суде студент сообщил, что планировал учиться сам, но был слишком занят работой. Суммы взятки вносились отдельно за каждый семестр после согласования с посредником.



Самарский областной суд признал М. виновным в совершении восьми уголовных преступлений. Ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.

Источник: СОВА