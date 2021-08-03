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Сотрудница самарской госинспекции труда осуждена за получение взятки

3 августа 2021 19:48
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Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главному государственному инспектору труда Государственной инспекции труда в Самарской области Ольге Калачевой О. Она признана виновной по статье "Получение взятки".

"В период с ноября 2019 года по февраль 2020 года Калачева неоднократно получала в качестве взятки денежные средства на общую сумму 40 тысяч рублей от директора общества с ограниченной ответственностью за не привлечение к административной ответственности за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также необходимых медицинских осмотров. Денежные средства, по указанию женщины, перечислялись на банковскую карту ее родственницы", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

Судом Калачевой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в доход государства в размере 300 тысяч рублей.

 

Фото:   пресс-служба СУ СК СО

Теги: взятка осуждена Сотрудница госинспекции

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