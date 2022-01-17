Сотрудник ИК СО подозревается во взяточничестве

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Следственным отделом Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительного учреждения, подозреваемого в совершении преступления по статье "Получение взятки должностным лицом".

"Подозреваемый, являясь младшим инспектором группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-26 УФСИН России по Самарской области, получил от местного жителя, действовавшего в интересах лица, отбывающего наказание в исправительном учреждении, в качестве взятки 22 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за доставление на территорию исправительной колонии предметов, запрещенных к использованию на территории режимного учреждения", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

После получения денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками службы безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Самарской области на территории исправительной колонии.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО