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Сотовые телефоны не попали в ИК-10 УФСИН СО

5 апреля 2024 14:49
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В ходе досмотра гражданина были обнаружены 5 сотовых телефонов и 5 гарнитур.

Сотрудниками исправительной колонии №10 в ночное время, в ходе отработки оперативной информации, при попытке доставки запрещенных предметов на прилегающей к учреждению территории задержан гражданин К. 2003 года рождения.

В ходе досмотра гражданина были обнаружены 5 сотовых телефонов и 5 гарнитур. Указанные предметы гражданин планировал доставить на территорию исправительного учреждения.

На задержанного составлен протокол об административном нарушении по части 2 статьи 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Напоминаем, что передача либо попытка передачи средств мобильной связи и иных средств коммуникации лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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