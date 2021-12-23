Следователи устанавливают причины гибели четверых рыбаков в районе поселка Чкалова

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Следственным отделом по Кировскому району Самары по факту обнаружения тел четверых мужчин в районе поселка Чкалова проводится доследственная проверка.

23 декабря на расстоянии примерно 30 метров от берега водоема, расположенного в районе поселка Чкалова Кировского района Самары, были обнаружены тела четверых мужчин.

Ранее сообщалось, что мужчины ушли на рыбалку и длительное время не выходили на связь с родственниками. В ходе осмотра места происшествия на берегу водоема были обнаружены личные вещи погибших.

Сотрудники следственного управления работают на месте происшествия выясняя все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК СО

Фото: СУ СК СО