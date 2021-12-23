На реке Самара в затоне Гусиха утонули четыре рыбака

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23 декабря водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поисковые работы на акватории реки Самара в затоне Гусиха по заявлению сотрудников полиции.

Днем ранее там пропали четыре рыбаки.

В 10.30 к поисковым работам приступили водолазы.

"На удалении от берега в 200 метров на льду были обнаружены вещи пропавших. Толщина льда в месте поисков составляла от 2 до 4 сантиметров. Для безопасности пешехода толщина льда была не безопасной. На поверхности льда проступала вода. Троих утонувших водолазы подняли с глубины 4 метров. Четвертый утонувший находился на удалении 15 метров от остальных. В 15.30 поисковые работы на акватории были окончены. Задействовано 4 водолаза и аварийно-спасательный автомобиль", - сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО