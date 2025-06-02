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Следователи допросили водителей фур, из которых запускали дроны во время массовой атаки по военным объектам.



Житель Челябинска Александр З. рассказал, что владельцем машины является 37-летний Артем. Какое-то время назад ему пришел заказ из Мурманской области на доставку четырех каркасных домов из Челябинска в Кольский район Мурманской области, сообщает "Газета.Ru".



Александр загрузил товар и уехал. Во время пути ему звонили и давали указания на остановки, в том числе возле военного аэродрома в Мурманской области, откуда запустили дроны. Другой водитель рассказал похожую историю — БПЛА появились, когда он остановился возле кафе в Усолье-Сибирском.



Похожие рассказы были и у других водителей в Рязанской и Ивановской областях. Один из мужчин сообщил, что автомобиль также принадлежал тому же Артему. Следователи возбудили дело и ищут владельца фур, который может быть из Украины.

Фото: freepik.com