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СК озвучил версию убийства участкового врача в Оренбурге

3 августа 2022 22:17
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Подозреваемый в убийстве девушки-терапевта в Оренбурге действовал из личной неприязни.

Задержанный в Оренбурге по подозрению в убийстве девушки-терапевта 28-летний мужчина действовал из личной неприязни и нанес девушке не менее 30 ножевых ударов, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Ранее СК информировал, что 2 августа в подъезде жилого дома в Оренбурге обнаружено тело участкового терапевта со следами насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело. В МВД по региону заявили, что полицейские в Оренбурге задержали в своей квартире подозреваемого в убийстве, он передан органам следствия.

СК информирует, что "установлено лицо, причастное к убийству девушки... в многоквартирном доме по улице Волгоградской".

"...Задержан 28-летний мужчина, который, по версии следствия, из личной неприязни нанес девушке не менее 30 ножевых ранений, вследствие чего наступила смерть потерпевшей", - информирует СК РФ на своем сайте.

По данным следствия, с задержанным проводятся следственные действия, назначены экспертизы, идет сбор доказательств.

Убитая девушка работала участковым терапевтом в оренбургской поликлинике №3. Руководство и коллектив клинической больнице имени Пирогова в Оренбурге на официальной странице в соцсети "ВКонтакте" выразили соболезнование родным и близким погибшей.

 

Фото:   pxhere

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