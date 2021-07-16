Сергея Шатило приговорили к 3,5 года за картельный сговор с Минздравом

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В четверг, 15 июля, в Самарском областном суде закончили рассматривать уголовное дело в отношении бизнесмена Сергея Шатило. Его обвиняли в картельном сговоре.

Руководитель компании «Современные медицинские технологии» («СМТ») попал в поле зрения правоохранителей в 2017 году. Тогда его заподозрили в коммерческом подкупе. По версии следствия, в период с 2015 по 2017 годы фирма Сергея Шатило заключила соглашение с ООО «ЦЭХ-Здоровье». По договору, эту контора не должна была участвовать в торгах на обслуживание дорогостоящего медицинского оборудования. Взамен же она получала субподряд на 180 миллионов рублей.

Сергей Шатило известен в Самарской области как инвестор строительства «Клиники сердца».

Пятиэтажное здание начали строить на Тушинской, в непосредственной близости к действующему кардиодиспансеру на Аэродромной, в июле 2014 года. Открыть его обещали летом 2016 года. Здание возвели на основе государственно-частного партнерства. По последним данным, готовность объекта составляла 90%. Однако в 2016 году начались проблемы у инвестора стройки — компании «Современные медицинские технологии» и ее владельца Сергея Шатило. Они были связаны с картельным сговором в сфере закупок медицинского оборудования. Стройка на Тушинской встала.

Объект до сих пор не ввели в эксплуатацию.

Сейчас практически достроенное учреждение заморожено: Самарской области оно не принадлежит, а о продаже стороны, правительство региона и владелец здания Сергей Шатило, пока не договорились.

Также бизнесмен проходил потерпевшим по резонансному уголовному делу в отношении трех блогеров — Дмитрия Бегуна, Натальи Умяровой и Олега Иванца. Их признали виновными в вымогательстве денег у Сергея Шатило.

Стражи порядка считали, что в этой схеме участвовали еще несколько человек: бывший заместитель министра здравоохранения Альберт Навасардян, его коллега Максим Колобов, сотрудники «Джи И Хэлскеа» Наталья Середавина и Елена Львова. Кроме них, под подозрение попали подчиненные Сергея Шатило: старший инженер «СМТ» Алексей Бондаренок и замдиректора Алексей Санкеев. Все они, по версии следствия, так или иначе помогли компании бизнесмена получить преимущество во время торгов от Минздрава.

В результате «СМТ» заключила контракты с 23 больницами. Сумма договоров превысила 768 миллионов рублей. Однако картельный сговор смогли раскрыть сотрудники ФСБ и ФАС. Тем не менее Сергей Шатило успел заработать на выполнении подряда. По предварительным подсчетам, его доход от сделок составил 161,6 миллиона рублей, пишет 63.ру.

Это уже второе рассмотрение уголовного дела в отношении участников картеля. В первый раз Самарский районный суд признал предпринимателя и его подельников виновными. Им назначили реальное наказание. Но адвокаты оспорили это решение и попросили отправить дело на пересмотр. Но в конце июля 2020 года коммерсанта освободили из-под стражи в зале суда, а материалы дела отправили обратно в районный суд. Однако затем их вернули в областную инстанцию.

В результате судейская коллегия озвучила новый вердикт по этому делу.

— Реальный срок Сергея Шатило в виде 3,5 лет лишения свободы заменили на условный. Альберту Навасардяну также заменили реальный срок на условный. К тому же ему сократили наказание — с 3 до 2,5 лет. Также судьи сняли арест с имущества как Шатило, так и Навасардяна, — сообщили 63.RU в областной инстанции.

Ранее предприниматель выслушал приговор по другому уголовному делу. Его обвиняли в покушении на обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий. В результате Сергея Шатило приговорили к 3 годам лишения свободы условно.