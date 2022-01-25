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Самарское ООО "СУ-6" подозревается в неуплате более 45 миллионов рублей налогов

25 января 2022 22:46
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В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята необходимая документация, расследование продолжается.

Сотрудниками следственного управления возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

"Сотрудниками  общества с ограниченной ответственностью «СУ-6», основным направлением деятельности которого является строительство инженерных коммуникаций, совершено уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. В налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения о заключении сделок с организациями, фактически не состоявшими в финансово-хозяйственных отношениях с обществом. В бюджет не были перечислены налоговые платежи в размере более 45 миллионов рублей",- сообщает пресс-служба СУ СК СО.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята необходимая документация, расследование продолжается.

 

Фото:   СУ СК СО

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