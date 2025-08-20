Самарский областной суд оправдал бывшего замминистра транспорта

107

Бывший заместитель министра транспорта 63-го региона обвинялся в халатности с причинением особо крупного ущерба. Речь идет о профессиональной деятельности чиновника: он не поставил свою подпись - не согласовал документы, разработанные и предоставленные для ведомства подрядчиком и касающиеся развития улично-дорожной сети.



В июне экс-замминистру был вынесен оправдательный приговор в Октябрьском районном суде в связи с отсутствием состава преступления. Также в инстанции признали право на реабилитацию.



Гособвинителя такое решение не устроило, и прокурор попросил отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение.



20 августа в областной инстанции изучили материалы дела и оставили оправдательное решение без изменения, а апелляцию без удовлетворения.

Источник: СОВА

