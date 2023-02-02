Самарские полицейские установили, где сейчас находится внук, избивший свою бабушку

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В Самаре 19-летний парень избил свою бабушку, заснял это на видео и выложил в соцсети.

В ходе проверки, проводимой по факту выявленной в ходе мониторинга сети Интернет публикации, сотрудниками полиции установлено, что 19-летний молодой человек, изображенный на видеозаписи, в настоящее время находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.

Женщина – его бабушка 1949 года рождения - категорически отказывается давать показания по данной ситуации и писать заявление на внука.

События на видео происходили в начале января 2023 года в квартире одного из домов Промышленного района города Самара.

В настоящее время полицейские работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ru.freepik.com