Самарская медсестра 5 лет получала деньги за фальшивую инвалидность

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Медсестре частной клиники по ложным медицинским документам в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области дали справку об инвалидности, пишет Sovainfo.ru со ссылкой на региональную прокуратуту.

По поддельному документу в ПФР ей назначили пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную выплату. В итоге с мая 2019 года по март 2024-го она незаконно получила 778 тысяч рублей.

В отношении аферистки возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф - 200 тысяч рублей. С подсудимой взыскали сумму причиненного ущерба.