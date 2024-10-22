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По поддельному документу в ПФР ей назначили пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную выплату.
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Самарская медсестра 5 лет получала деньги за фальшивую инвалидность

22 октября 2024 21:23
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По поддельному документу в ПФР ей назначили пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную выплату.

Медсестре частной клиники по ложным медицинским документам в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области дали справку об инвалидности, пишет Sovainfo.ru со ссылкой на региональную прокуратуту.

По поддельному документу в ПФР ей назначили пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную выплату. В итоге с мая 2019 года по март 2024-го она незаконно получила 778 тысяч рублей.

В отношении аферистки возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф - 200 тысяч рублей. С подсудимой взыскали сумму причиненного ущерба.

Теги: Самара Уголовное дело

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